'First Dates' defiende con “su voz” su autenticidad y desmiente un mito clásico que afecta al programa

First Dates, de la mano de Richard Pena, voz en off del programa, ha desmentido una popular leyenda urbana que en muchas ocasiones afecta a este tipo de formatos en televisión.

Lo ha hecho al inicio de la entrega de este lunes, como recoge 20 minutos, cuando el locutor comenzó el programa diciendo la pregunta típica: “¿No se ha quedado una noche perfecta para encontrar el amor?”. Sin embargo, realizó un giro en su habitual narración.

“'Es que yo no me creo nada', 'en estos programas siempre hay actores', eso y demás leyendas urbanas del mundo de la televisión”, continuó diciendo la narración de Richard Pena, que terminó por concluir añadiendo lo siguiente: “Después de tantos años de First Dates podemos decir que trabajamos con gente real que se quiere enamorar, porque de esa verdad nace el éxito que tenemos día a día”.

Tras ello, el locutor dio paso a la presentación de los invitados, y volvió a hacer hincapié en la autenticidad de estos de una simpática manera: “Esta noche vienen a First Dates solteros que son tan reales que no hay Meryl Streep o Joaquin Phoenix que puedan interpretarlos”. Después, el programa dio paso a los vídeos de presentación de los solteros de la noche.

El formato de Cuatro quiso así recalcar su sello de autenticidad, y que sus citas son tan reales y disparatadas como a veces lo es la vida misma.