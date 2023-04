'Focus' habló de Froilán con el rey emérito y aportó otro testimonio sobre Letizia: “No la quiere ni ver, es republicana”

Focus estrenó este lunes 24 de abril una nueva etapa en Cuatro, con Ana Francisco como presentadora y con un reportaje sobre la nueva vida de Froilán de Marichalar y Borbón en Abu Dabi como contenido principal, tal como se había anunciado.

'Focus' se renueva en Cuatro y estrena presentadora con su reportaje sobre Froilán

En su investigación, el programa de La Fábrica de la Tele contó con el testimonio de personas del círculo cercano del hijo de la infanta Elena e incluso consiguió hablar por teléfono con Juan Carlos I, que confirmó a la periodista y presentadora que su nieto está “fantástico”.

“Está trabajando y está muy contento”, dijo el emérito en su llamada con Ana Francisco, tal como mostró Focus, sin entrar en más detalles.

Entre el resto de entrevistas llamó la atención la de una amiga de Froilán, que -manteniendo el anonimato- desveló que el joven “no se habla” con sus tíos, los actuales Reyes, y que “no quiere ni ver a Letizia” porque “es republicana”.

“Con el Rey no se habla, no tienen relación. Con Letizia nada, no la quiere ni ver. Y sus primas creo que tampoco. Aparte me dijo que es republicana. No habló muy bien de ella. No le tienen demasiado aprecio”, afirmó el testimonio.