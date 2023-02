Froilán canta sobre sus trifulcas gracias a Raúl Pérez en 'El Intermedio': “Si es el abuelo tiene inmunidad”

Raúl Pérez volvió a El Intermedio con otra de sus imitaciones musicales. Tras 'transformarse' en Nino Bravo para reírse del 'volantazo' de Ramón Tamames a Vox, el cómico se caracterizó este lunes 13 de febrero de Froilán para improvisar al ritmo de 'Zapatillas', de El Canto del Loco.

“Ha cogido un micrófono y se ha subido al escenario”, comentó El Gran Wyoming antes de dar paso a su actuación. “Si pensabais que el nieto del rey no podía avergonzar más a la Corona, es porque todavía no le habéis escuchado cantar”, advirtió a los espectadores.

Durante su interpretación, el 'clon' de Froilán se quejó del control que ejerce su familia sobre él y habló de sus trifulcas nocturnas: “Voy mejorando, no esquivo tiros ni navajazos desde este viernes. Yo quiero estar toda la noche priva que te priva, del bar al after del after al bar. Si lo hago yo siempre lo critican, si es el abuelo tiene inmunidad. Con el yayo me voy, que a su lado soy una hermanita de la caridad”.