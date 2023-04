Gabriela Arrocet ataca a Carmen Borrego con un feo comentario sobre María Teresa Campos: “¡Qué sinvergüenza!”

Supervivientes: Tierra de Nadie provocó este martes el encuentro entre Carmen Borrego y Gabriela Arrocet, hija de Bigote Arrocet y concursante de la actual edición del reality. La robinsona se vio por primera vez las caras con la colaboradora de Telecinco, a la que recibió desde el primer segundo con varios desprecios.

Durante la velada, ambas se enzarzaron en una agria discusión: “Me gustaría ver la recopilación de todas la falacias y mentiras que has dicho de mi padre, como que es un desgraciado y que te da asco”, se quejó Arrocet, lanzando otro dardo a Borrego. “Por lo que yo sé, no tienes ninguna profesión, has trabajado gracias a tu madre”, volvió a la carga Arrocet.

El golpe bajo de Gabriela Arrocet a Carmen Borrego

“Yo sólo respondo a los ataques hacia mis padres desde que inició la relación con tu madre, que la hizo muy feliz”, insistió la hija del humorista, recordando el romance de Bigote con María Teresa Campos. “A mi madre ni la nombres. No la tienes que nombrar, ni bien ni mal. Es una persona que está retirada, se merece mucho respeto”, le pidió.

Fue entonces cuando Gabriela Arrocet soltó un golpe bajo a la tertuliana que enseguida todos recriminaron: “Vete a cuidar a tu madre, no sé qué haces aquí”, exclamó ante los abucheos del público y las quejas del resto de comentaristas. “¡Qué sinvergüenza!”, reaccionó indignada la hermana de Terelu. Carlos Sobera se vio obligado a intervenir.