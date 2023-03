'El Hormiguero' recibió al doble de Ramón Tamames: “A ver si echamos a Sánchez, o no, igual no lo echamos”

Con motivo de la moción de censura de Vox contra el Gobierno y la propuesta de Ramón Tamames, El Hormiguero, que tuvo como invitados a José Mota y a Pepe Viyuela, dio paso la noche de este martes a Carlos Latre, que realizó una imitación del economista y político español.

Pablo Motos recibió a Ramón Tamames en el plató, quien entró ayudado de una persona y de un bastón. “¿Usted quién es?”, preguntó Carlos Latre al presentador. “¿Usted se llevó 'El Rosco' el otro día?”, le preguntó Tamames a Pablo Motos haciendo referencia a la victoria del bote por parte de Rafa Castaño en Pasapalabra.

“Vaya putada, se lo tenía que llevar el Orestes, y al final no se lo llevó, se lo llevó el otro que a mí ni fu ni fa”, prosiguió. Tras ello, el presentador le preguntó por el transcurso de la moción de censura. “Pues bien, a ver si echamos a Sánchez, o no, igual no lo echamos”, respondió la imitación de Tamames.

Pablo Motos le preguntó después por cómo le caía el presidente del Gobierno. “A mí como el culo, pero es guapo, eh”, contestó Latre, que añadió: “El tío llevaba ahí un tocho con 20 folios, y le he dicho a la rubia que está ahí arriba: 'Déjame hablar, hostia'”. Tras ello, Pablo Motos hizo pasar un sillón para ofrecerle asiento a la interpretación de Tamames mientras daba paso a la 'Mesa de actualidad' del programa que debatió sobre la moción de censura.