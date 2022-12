Las risas de Iñaki López al tratar un tema “fundamental” para Nochebuena: “Por fin, después de 10 años”

Iñaki López y Cristina Pardo se echan unas risas siempre que pueden. Este viernes, entre tanta mala noticia, los presentadores de Más vale tarde dieron paso a un “tema absolutamente fundamental al que por fin llegamos tras 10 años de emisión”, anunció el periodista vasco haciendo uso de su fina ironía: “¿Hay que chupar las cabezas de las gambas?”, continuó.

Tema este fundamental para las cenas de Navidad en las que suele haber marisco sobre la mesa. Elisa Beni se mostró sorprendida por los gustos culinarios de su compañero: “Así que yo me como las colas y tú chupas las cabezas. Me parece muy interesante”, observó la tertuliana, dando pie a que López sacara algunas conclusiones: “Eso sí que es un titular: 'Yo me como las colas'”, exclamó el presentador.

Los colaboradores del programa se echaron a reír por las insinuaciones que se estaban soltando sin disimulo, gracias a las que se hizo más amena la emisión. Después, todavía con la gracia en el cuerpo, un nutricionista explicó que, aunque hay estudios que señalan que las cabezas de las gambas contienen colesterol, ácido úrico y cadmio, “para que suceda algo te tienes que comer aproximadamente un kilo o kilo y pico al mes”.