Ingresan a Manuel Cortés en el hospital tras abandonar 'Supervivientes': “Es injusto lo que me está tocando vivir”

Manuel Cortés sigue sin superar sus problemas de salud. Tras verse obligado a abandonar Supervivientes por determinación del equipo médico, y una vez puesto un pie en España, el concursante ha ingresado en un hospital para completar su recuperación bajo supervisión de los doctores.

Así lo anunció este martes Carlos Sobera en Tierra de nadie, que conectó en directo con el hijo de Raquel Bollo para dar el último parte sobre su estado. “Está hospitalizado y le están haciendo todo tipo de revisiones”, explicó el presentador.

Visiblemente emocionado, y con tristeza palpable, Manuel afirmó sentirse “mejor”: “Me he propuesto no llorar más. Me ha tocado, no sé si a la gente le gustará o no, pero me parece que es muy injusto lo que me está tocando vivir (...) Ahora mismo se me queda un sabor agridulce viéndolo desde aquí”, añadió desde la cama del hospital en la que se encuentra ingresado.

Sobera le mandó ánimo desde plató y elogió su concurso: “Nadie va a ponerte en duda porque has hecho una participación absolutamente maravillosa”. “Tenemos enormes ganas de encontrarte recuperadito, de abrazarte, ya te contaremos en vivo y en directo lo bien que lo has hecho y lo buena que nos ha parecido tu participación. Recupérate y nos vemos enseguidita, no lo dudes. Un beso muy fuerte y mucho ánimo”, añadió el presentador.