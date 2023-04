'El Intermedio' conectó con Juan Carlos I desde una moto acuática: “Me hacen más caso en laSexta que 'el sexto'”

El Gran Wyoming, que se puso serio al principio de su programa para criticar defender como “asunto privado” la visita del rey emérito a España, también dio paso en El Intermedio a un sketch en el que conectó en directo con Juan Carlos I, interpretado por Raúl Pérez.

“Majestad, buenas noches”, introdujo el presentador, pudiendo ver al rey emérito montado en una moto acuática. “Wyoming, buenas noches. Perdona el retraso, es que voy con la moto de agua y no sabes lo difícil que es saltar de pantano en pantano con esta sequía”, se disculpó.

“En nada estoy allí con 'La traviesa'”, afirmó, tras lo que explicó que es el nombre de su moto acuática. El presentador le preguntó por su regreso a España. “Ya lo has visto, combinando mis dos grandes aficiones: el mar, y escaparme con la moto”, contestó.

“Quería haberme pasado por Zarzuela un rato, pero resulta que me hacen más caso en laSexta que 'el sexto”, comentó refiriéndose a su hijo, Felipe VI. Tras ello, el rey emérito soltó las manos de los mandos de la moto acuática. “Cuidado, que con todo el metal que lleva en el cuerpo como se caiga se oxida. Bueno, se va al fondo del tirón”, le avisó Wyoming. Después, el monarca dio explicaciones de por qué no visitó a Carlos III en su visita a Londres: “Antes de ir a ver al orejón, me voy a ver a la orejona”, bromeó.