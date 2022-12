'El Intermedio' despide 2022 con un brindis por los ciudadanos: “Lo hemos hecho bien todos y todas”

El Intermedio emitió este jueves 22 de diciembre el que es su último programa de 2022. Por ello, y por un año lleno de vaivenes, el programa de laSexta ha querido despedirse con un brindis en favor de la gente de a pie.

“Hasta aquí el último programa del año de El Intermedio”, comenzó diciendo El Gran Wyoming. “Menudo 2022, ha sido como un viaje en montaña rusa, ha habido subidas y bajadas, para al final salir medio mareados”, concluyó para dar paso después a Sandra Sabatés.

“Yo tengo que brindar por lo bien que lo hemos hecho este año, y no me refiero a este equipo, que también, me refiero a los españoles en general”, comenzó el brindis.

“Normalmente a los ciudadanos se nos traslada constantemente mensajes negativos: que si consumimos mucho, que si reciclamos poco, que si somos malos patriotas, que si votamos mal, que si estamos divididos...”, continuó Sabatés, tras lo que añadió: “Por eso, hoy os queremos decir todo lo contrario: que lo hemos hecho bien todos y todas”.

“Hemos superado una pandemia, afrontamos la crisis económica, y a pesar de que la política está llena de ruido y de crispación, los ciudadanos somos campeones a la hora de reunirnos con todos y de celebrar”, dijo alabando la conducta de los españoles.

“Podemos estar orgullosos y orgullosas”, concluyó Sabatés para después felicitar las fiestas a los espectadores con una última advertencia de Wyoming: “Volvemos en enero con más, pero no mejor... ¡porque es imposible!”.