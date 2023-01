'El Intermedio' estrenó su 'serie' sobre Pedro Sánchez: “'Somos el Gobierno más progresista y el más gafe”

El Intermedio emitió este martes el primer capítulo de Yo, Pedro, su 'serie' paródica sobre la vida Pedro Sánchez, interpretado aquí por Raúl Pérez. El imitador se metió en la piel del presidente del Gobierno para representar una ficticia jornada de puertas abiertas en La Moncloa, organizada por iniciativa propia para “que todo el mundo sienta que esta es su casa y que aquí puede entrar cualquiera”. “Si hasta entra Alberto Garzón”, comentó con sorna este 'clon' del líder del Ejecutivo.

El 'otro' Pedro Sánchez también negó ser “perfecto” y reconoció que comete errores. “Un día, por ejemplo, se me olvidó que tenía sesión en el gimnasio. Por suerte, no me hace mucha falta”, aseguró antes de presumir de físico. De hecho, dijo ser “el presidente más atractivo de la historia”.

Además, reivindicó su capacidad para hablar en inglés. “¿Que si a veces finjo llamadas de Bruselas para impresionar a los visitantes? Obviamente. Pero es que a los ciudadanos les gusta escuchar a su presidente hablando inglés. Por eso ganó Obama, porque hablaba en inglés. El problema es que como normalmente yo no tengo nada que decir, recito canciones de ABBA. Peor fue el día que me pillaron recitando Chiquitita. Tuve que decirles que estaba hablando con Margarita Robles”.

Por último, el Pedro Sánchez de El Intermedio despidió a los visitantes y se quedó en La Moncloa “haciendo frente a las pandemias, a las guerras y a las crisis. Porque somos el Gobierno más progresista, pero también el más gafe”.