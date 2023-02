'El Intermedio' vaciló a Feijóo por su lapsus con los Oscars y lanzó preguntas mordaces a otros famosos en los Goya

Isma Juárez, reportero de El intermedio, se desplazó el sábado a Sevilla con motivo de los Goya. Y desde la alfombra azul hizo gala de su ingenio y de su afán por vacilar al personal lanzando toda clase de preguntas a los actores y políticos que se dieron cita en la gran fiesta del cine español.

La doble 'cobra' de Rajoy a un reportero de 'El Intermedio': "Siento que estoy cerca del poder, pero me da la espalda"

Más

A Yolanda Díaz le preguntó si sus reuniones con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, pueden considerarse “una película de terror”. “No, en absoluto”, respondió la ministra de Trabajo, que reconoció, eso sí, que en la mesa de diálogo “hay enfados, abrazos, cariño y discusiones”.

A Luis Zahera, por su parte, le dijo que Alberto Núñez Feijóo querría que él le interpretara en una hipotética película sobre su vida. “Lo más importante para interpretar a Feijóo es saber ir en lancha”, comentó el reportero. “En Galicia estamos especializados en este tema de ir en lancha. Y no quiero hacer más comentarios al respecto, por favor”, respondió el actor para dejar claro que había pillado la broma del reportero sobre la famosa foto de Feijóo en un barco con el narcotraficante Marcial Dorado.

A todo esto, el presidente del PP tampoco se libró del vacile de Juárez, que le entregó una tila para que se la diera a Will Smith en la próxima gala de los Oscar, aprovechando que Feijóo confundió unos días atrás los Goya con los premios de la academia estadounidense. “Ya he venido, he venido”, contestó el líder de los populares.