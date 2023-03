Isa Pantoja critica la conducta de su primo Manuel con Asraf en 'Supervivientes' porque la deja “de tonta”

Isa Pantoja ha hablado en El programa de Ana Rosa de los recurrentes enfrentamientos entre su novio, Asraf, y su primo Manuel, en Supervivientes. En el plató del programa ha dado su opinión, y ha tratado de explicar lo que puede estar ocurriendo entre ellos.

Yulen Pereira explica por qué dejó la TV tras 'Supervivientes': “Podría estar haciendo un montón de chismorreos”

Más

“No hay muy buen rollito en la familia”, comentó Joaquín Prat para dar paso a la tertuliana, que está convencida de que a Manuel “lo han advertido de fuera”. “Cuando ya empiezan en un tono mal, y empiezan a meter cosas de fuera, y, sobre todo, lo que me duele es que Manuel me mete a mí para que Asraf salte”, explicó la hija de Isabel Pantoja.

Además, afeó que su primo les acuse de hacer “un show” fuera: “Que diga que no sé cómo se comporta Asraf, y que lleva haciendo un 'pack' conmigo durante cuatro años, dejándole a él de aprovechado y a mí de tonta”.

La colaboradora ha defendido a Asraf de las acusaciones de la hermana de Manuel de hacer “televisión barata”, y explicó que los conflictos por la convivencia no la molestan, sino los que atacan a lo personal. Asimismo, Isa Pantoja declaró que si tuviera una oportunidad de hablar con Asraf le diría lo siguiente: “Que lo está haciendo muy bien, que es verdad que lo veo y está más relajado y que si tiene que discutir, que discuta, porque no tiene que dejar que nadie le pisotee, pero que espabile, que no intente buscar a Manuel para dejar las cosas normal”.