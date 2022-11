Isabel Jiménez tranquiliza sobre el estado de salud de Sara Carbonero tras su operación

Isabel Jiménez ha salido al paso de las informaciones sobre la operación de urgencia a la que se sometió Sara Carbonero a comienzos de semana. Así lo recogía este viernes Aruser@s. El magacín conducido por Alfonso Arús mostró las imágenes de la presentadora de Informativos Telecinco ante los micrófonos de de reporteros. “Sí, todo va bien”, respondía ante las preguntas de la prensa antes de entrar a un evento.

Poco antes, Lydia Lozano corroboró esta idea en Sálvame. La tertuliana dijo haber hablado con Jiménez también en la tarde del jueves: “Me he encontrado con ella en la sala de maquillaje y le he preguntado qué tal iba todo. Al ver su cara, me ha dado tranquilidad. Me ha dicho que todo estaba bien. Con esa sonrisa me ha transmitido tranquilidad”, ha explicado la tertuliana del magacín de Telecinco.

Carbonero, operada el pasado lunes 21

Carbonero pasó por quirófano el lunes 21 de noviembre en la sede madrileña de la Clínica Universitaria de Navarra, después de una revisión médica. Allí sigue ingresada, de acuerdo a las informaciones de diversos medios de crónica social.

Cabe recordar que en mayo de 2019, la periodista fue operada de un tumor maligno de ovario. Hasta entonces colaboraba con asiduidad con Deportes Cuatro. Tras su recuperación, a finales de 2020 regresó al periodismo deportivo en España, aunque optó por la radio y no por la televisión, encargándose del programa Que siga el baile en Radio Marca.