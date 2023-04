'La isla de las tentaciones 6' muestra la inédita reacción de Saúl ante la decisión de Laura de irse sola

La isla de las tentaciones 6 celebró el pasado lunes sus hogueras finales en Telecinco, desvelando la decisión definitiva de las cinco parejas protagonistas del reality. Y unos días antes de que la cadena emita el reencuentro entre los participantes meses después de su regreso a España, del cual ya se ha ofrecido un sorprendente avance, la web de Mediaset ha desvelado contenido inédito que no emitió en el último programa.

Se trata del cara a cara entre Laura y Saúl después de la hoguera final de ella con Alejandro. Sandra Barneda reunió a la joven con su tentador para que le comunicase su decisión de marcharse sola del reality.

“Creo que es la mejor decisión para mí, lo que me sale del corazón y creo que lo correcto es que me vaya sola. Le he dicho a Sandra que te voy a seguir conociendo, lo he dicho delante de Alejandro, él también debería saberlo”, le comunicó al pretendiente.

La reacción de Saúl

Saúl se mostró comprensivo con Laura, afirmando entender su postura: “Estaba un poco nervioso porque yo tampoco estoy preparado para salir de aquí directamente con novia. Sí que me gustaría conocerla”, empezó reconociendo.

“Tenía miedo de que se fuera con Alejandro porque es una chica que me gusta y hacía tiempo que no sentía esa chispa con alguien. Me daba miedo que esto se acabase aquí”, añadió el tentador, que cree que lo suyo con Laura fuera del programa puede funcionar.