Jacinta, la perra de Tamara Falcó, reclamó el protagonismo de 'El Hormiguero' sobre las muletas de su dueña

Tamara Falcó sorprendió a los espectadores al acudir a El Hormiguero con muletas, y los encandiló presentando a su mascota, Jacinta, una perrita de color marrón.

La colaboradora entró al programa con muletas, algo que extrañó a la audiencia. “Ahora voy, ahora voy”, comentó Tamara Falcó mientras avanzaba lentamente hasta su sitio ayudada por las muletas y por Pablo Motos. “¿A Jacinta dónde la has dejado?”, preguntó una de las hormigas aventurando la sorpresa de la tertuliana.

“Ahora, ahora, pero es que soy nueva con las muletas”, advirtió, logrando sentarse en su sitio. Después comenzó a llamar a su perrita, que entró al plató correteando hacia su dueña, que la cogió en brazos mostrándosela al público. “¡Qué envidia!”, exclamó Nuria Roca.

La colaboradora relató el porqué de las muletas: “Venía corriendo a la tertulia, y como me gusta llevar los zapatos un poco grandes me he caído”. “Y he pensado: 'Hombre, aquí venimos todos lisiados cuando hay que venir, show must go on'”, añadió. “Aparentemente, te ha dicho el médico que tienes un esguince”, apuntó el presentador.

La tertuliana explicó que es su primer esguince, recibiendo una advertencia de Nuria Roca: “Verás tú mañana”. Tras ello, Juan del Val desvió el tema hacia Jacinta, y le preguntó a la colaboradora si la madre de la perrita vivía. Al recibir un “creo que no” por pate de Tamara Falcó, el colaborador aprovechó las deportivas con pelo de Jorge Marrón para bromear: “Se ha hecho unas zapatillas con la madre de Jacinta”.