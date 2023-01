Jaime Lorente recuerda cómo 'se la coló' a un director de Hollywood en un casting: “Soy un poco sinvergüenza”

En plena promoción de Cristo y Rey, Belén Cuesta y Jaime Lorente se pasaron este martes por El Hormiguero para hablar sobre la nueva serie de Atresplayer Premium y, de paso, contar alguna anécdota de este y otros trabajos previos en la profesión.

Especialmente llamativa fue la vivencia que relató el actor, que admitió ser “un poco sinvergüenza” al recordar cómo se presentó a un casting para una película en Estados Unidos... sin saber nada de inglés. “Me llamó un día un director de Hollywood diciéndome que estaba buscando un prota para su película. Me preguntó si hablaba inglés y dije que era bilingüe”, comenzó contando en Antena 3.

El intérprete murciano reconoce que envió una prueba en vídeo asumiendo que no le iban a llamar, pero pensando que podría servirle como motivación para aprender el idioma. “Envié las escenas y me llamaron, así que fui a Los Ángeles y me presenté al casting. Me pasaron el guion, me lo leí en el traductor de Google y me lo aprendí como una canción. Me lo sabía de pe a pa”, recordó.

Una vez en la prueba presencial, “el director me estuvo hablando durante cinco minutos en inglés y no entendí absolutamente nada, hasta que le dije: ”sorry, I don't speak English“. Hice las escenas y me propusieron quedarme allí un año estudiando inglés para hacer la película, pero dije que no. Vivimos en un país de puta madre y no me apetecía irme allí”.