Joaquín Reyes parodia a García-Gallardo, de Vox, como El Cid: “La masculinidad no me la toques”

Joaquín Reyes ha vuelto a El Intermedio con una nueva entrega de Zanguangos, su sección de imitaciones. En esta ocasión, y tras parodiar a famosos como Victoria Federica, el cómico se mete en la piel de Juan García-Gallardo tras cumplir un año de vicepresidencia en Castilla y León.

En el sketch, emitido este 17 de abril en el prime time de laSexta, el humorista aparece como una versión del político de Vox convertido en El Cid: “Temblad musulmanes, negros, comunistas, separatistas, maricones -que ahora se les llama lobby gay-, género fluido, abortistas, mujeres en general e Irene Montero en particular”, advierte, definiéndose como “icono de la derecha valiente, sin complejos ni pelo en los coj..., en la lengua”.

Ya con traje y corbata, 'García-Gallardo' muestra cómo es una jornada laboral en su despacho, convertido en un parque de bolas: “Esto es cosa de Mañueco, que me dijo que mi sitio estaba aquí”

Además, trata de desmontar “la agenda socialcomunista” en lo que respecta a su protocolo contra el aborto, con 'recado' a “las feminazis de Podemos”: “A mí me gusta mucho el feto, luego ya cuando crece me da un poco de angustia y si son pobres... qué asco”, comenta.

El clon del político también se hace su propio 'rosco' de Pasapalabra con el que carga contra todos los colectivos, y hace alusión a su paso por MasterChef: “Les dije: la tortilla si quieres me la deconstruyes, pero la masculinidad no me la toques”.