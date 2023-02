Joaquín Reyes parodia a Victoria Federica en 'El Intermedio': “Los Borbones ya no tenemos privilegios”

El Intermedio este lunes mostró un sketch en el que Joaquín Reyes se puso en la piel de Victoria Federica para realizar una sátira sobre el estilo de vida de la influencer y de la propia familia real. A parte de ello, el programa también felicitó el cumpleaños a José María Aznar con Raúl Pérez.

'El Intermedio' felicitó el cumpleaños a Aznar: "Ya no soy Jose Mari, soy el puto Aznar"

“Soy la Dulceida borbónica, me sigue muchísima gente”, comenzó presentándose Victoria Federica, terminando por hacer referencia a la labor de sus guardaespaldas. Después, se dejó ver a las puertas de una discoteca: “Estoy de after work. Bueno, técnicamente de before work porque no he inaugurado mi vida laboral”, bromeó.

“No me pasan ni una”, prosiguió. “A los Borbones no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan ni disparar. No podemos disparar elefantes, no podemos dispararnos al pie, no podemos disparar a un periodista que te ha pillado en una red ilegal. Ya no tenemos privilegios”, añadió.

Tras ello, se la ve viajando en su jet privado a Abu Dabi para ver a Juan Carlos I: “Es que en esta familia estamos muy unidos, somos una piña. Bueno, con el tío y la tía Leti no porque son muy siesos, y con la tía Cris un tiempo tampoco por los líos con Iñaki”. Tras lo que recibe una llamada de su madre: “¿Qué quiere su alteza real Doña Elena? Dice que si no la llamamos así se le va la sangre azul”, comentó, haciendo referencia a cuando la infanta pidió a una periodista que se refiriera a ella como “Doña Elena”.