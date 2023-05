Jonan Wiergo pide a la dirección de 'Supervivientes 2023' abandonar: “Te lo digo, inspectora, quiero una barca”

Jonan Wiergo quiere abandonar Supervivientes 2023. El concursante asegura que “no puede más” y ha pedido a la dirección del reality irse lo antes posible: “Te lo digo, inspectora, quiero una barca”.

'Supervivientes 2023' mostró cómo Adara puso a todos en contra de Asraf y la inesperada decisión de Jonan

Más

El influencer está absolutamente convencido de su decisión, como ha dejado claro a sus compañeros: “No sé cuántas veces repetirlo ya: Jonan Wiergo no está en el concurso”. De hecho, ya ha vivido una especie de primera 'despedida' con Adara Molinero y Alma Bollo, a las que ha abrazado y pedido disculpas viviblemente emocionado. “Lo siento, bebés... pero me quiero ir a ser feliz”, dice en el vídeo que ha compartido este mediodía Telecinco, el cual también muestra la reincorporación al grupo de Manuel tras ser apartado por un problema médico.

La decisión de Jonan llega después de que el joven se 'rompiera' definitivamente después de varios días arrastrando un fuerte bajón anímico. “Me levanto y me da asco todo. No puedo más. Me quiero ir a mi casa. No voy a abandonar pero quiero pedir la nominación. No puedo más”.

Por tanto, su primera idea fue seguir el procedimiento habitual para abandonar el reality. Sin embargo, ahora ha acelerado el proceso y ha pedido directamente a la organización del programa abandonar la aventura. A priori, la resolución de su caso se conocerá este mismo jueves durante la 13ª gala de la presente edición de Supervivientes, que Telecinco emitirá en directo a partir de las 22:00 horas.