Jordi Évole confiesa por qué “no le vale la pena” su entrevista a Miguel Bosé: “Está enfadado”

Jordi Évole arrancó este domingo nueva temporada de Lo de Évole con un especial en formato road trip junto a los Estopa y un aumento en audiencias respecto a su predecesor, Salvados. En el programa de laSexta, el presentador se sinceró junto a los hermanos Muñoz, y reconoció arrepentirse de entrevistar a Miguel Bosé.

'Lo de Évole' mostró los dos ataques de cataplexia que sufrió Jordi durante su película con Estopa

Fue en un bar donde David Muñoz relató una anécdota con Feijóo, a quien imitó. Después, el cantante hizo lo mismo con Joaquín Sabina, Felipe González y Miguel Bosé. “Has sido malo”, dijo a Évole imitando al último. “No fui malo”, contestó el presentador, que añadió: “No me vale la pena haber hecho la entrevista para que Miguel ahora esté enfadado”.

“Es muy buen tío”, dijo David Muñoz, algo que Évole certificó. “Si él ahora no ha pillado buen rollo contigo, que tenga paciencia que ya volverá”, añadió el cantante. Tras ello, ambos se rieron, lo que provocó un ataque de cataplexia al presentador que hizo intervenir al equipo.

Évole también reconoció preocuparse por su estado físico. “Me estoy emparanoiando porque me veo muy gordo últimamente”. Una confesión que desencadenó una conversación sobre la salud mental y física, donde el periodista reconoció haber “estado en el pozo”. “Yo me he despertado, y me he puesto a llorar”, relató Évole.

Por su lado, David Muñoz confesó que tuvo que tomar pastillas para dormir, y que va al psiquiatra. Un especialista al que va toda su familia, incluido su hermano, José Muñoz.