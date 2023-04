'Juancar en tiempos revueltos', la telenovela de 'El Intermedio' para parodiar al rey emérito por su hija bastarda

El Intermedio se hizo eco este jueves de la supuesta hija secreta del rey Juan Carlos, convirtiéndolo en una telenovela a la que llamaron “Juancar en tiempos revueltos”.

“Como españoles solo podemos decir una cosa: Jódete, The Crown'”. comenzó diciendo El Gran Wyoming. El programa dio paso al primer capítulo de la telenovela, 'Nacido para amar'. El formato explicó la noticia y Wyoming parodió las declaraciones del rey emérito desmintiendo la información al sacar un archivador repleto de nombres de hijas secretas: “Aquí Alejandra no me viene nada, pero si me das nueve meses te hago una”.

El Intermedio también repasó las declaraciones de los políticos sobre el asunto, muchos pillados por sorpresa. “Juan Carlos está contraprogramando a Pedro Sánchez y sus anuncios de vivienda”, comentó el presentador.

Después dio paso al segundo capítulo, 'Princesa por sorpresa o por compensación', donde el programa repasó más detalles sobre la noticia recogiendo las declaraciones del periodista José María Olmo. “Esa generosidad era de parte del rey, o de parte de todos”, bromeó Wyoming.

“La telenovela que emocionó a Spielberg , pero que hizo llorar y cagarse en todo a doña Sofía”, dijo el presentador para anunciar el tercer episodio 'Felipe, yo soy tu padre, y puede que de alguna de tus amigas', en el que se plantea la posibilidad de que la hija secreta del emérito se hubiera enamorado de Felipe VI al haber “frecuentado un mismo círculo de amistades”.