Kiko Matamoros desvela cuánto dinero cobra en televisión: “Puedo ganar lo que un ministro”

Sálvame se hizo eco este martes de unas imágenes del videopodcast de Kiko Matamoros y su novia, Marta López Álamo, en las que la pareja hablaba de su alto ritmo de vida.

En ese momento, Adela González no perdió la oportunidad de trasladar al colaborador la pregunta que mucha gente se hace: “Si Kiko Matamoros lo tiene todo embargado como dice, ¿cómo se puede pegar la vida que lleva?”, le planteó a su compañero.

Kiko Matamoros dice cobrar lo mismo que un ministro

Kiko Matamoros no tuvo problemas en explicarlo, desvelando las cifras del dinero que gana por su trabajo en televisión. “Yo tengo cuatro nóminas. Hacienda me retiene, más o menos, dependiendo de las cantidades que facture con cada empresa para la que trabajo, una cantidad equis. Si a mi me queda una media de 2.500 euros, por ejemplo, por nómina, juntaría unos 10.000 euros al mes. Más otros 10.000 que junte mi pareja, ya son 20.000 para los dos. ¿Crees que no nos lo podemos permitir?”, empezó compartiendo el tertuliano.

“Yo puedo ganar lo que un ministro, a pesar de los embargos y de las retenciones que me practica Hacienda”, confesó Matamoros al tiempo que Belén Esteban le preguntaba “cuánto gana un ministro”. “Unos 8.000 euros con dietas al mes”, reconoció el colaborador.