Kira Miró se sorprendió en 'La Roca' al recordar su debut hace 24 años en 'Desesperado Club Social'

La Roca contó este domingo con la visita de Gorka Otxoa y Kira Miró, que recordó en el programa su debut en Desesperado Club Social, que se estrenó en 1999 en Antena 3.

El formato de laSexta comenzó poniendo la cabecera del magacín juvenil que presentaba a los participantes. Los invitados se sorprendieron con lo joven que estaba Christian Gálvez y Miró. “Pero si estás igual”, exclamó Otxoa al ver a su compañera de profesión. Tras la cabecera del programa, la primera imagen era de Kira Miró.

“Uhhhh”, dijo sorprendida la intérprete, que se interrumpió a sí misma por el asombro que le había producido verse tan de joven. “Eso fue lo primero, primero”, recordó la actriz mientras se visualizaba a sí misma. “Programa mítico, generacional”, comentó Gorka Otxoa, mientras que Nuria Roca recordaba que hacía casi unos 25 años de todo aquello.

“Ufff, lo dices y me impacta”, dijo Kira Miró a la puntualización de la presentadora. La intérprete se mostró sorprendida, y tras una cuestión de Nuria Roca, recordó lo difícil que se le hizo actuar al también ejercer como presentadora. “En la época, o eras presentadora o eras actriz. Estaba todo mucho más dividido. Ahora, gracias a Dios, se puede presentar, y también actuar, y hacerlo todo divinamente”. “Después de Desesperado Club Social, aquí, en la cadena, me ofrecieron varios programas, y tuve que decir que no para que me tomaran en serio como actriz”, confesó.