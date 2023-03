La pregunta que Máximo Huerta trasladó a Pedro Sánchez a través de Thais Villas y 'El Intermedio'

Thais Villas viajó este lunes hasta el municipio valenciano de Buñuel, conocido por la fiesta de 'La Tomatina' y ahora también por acoger la librería de Máximo Huerta: 'La librería de doña Leo', bautizada así en honor a su perra.

Máximo Huerta explicó en el 'Deluxe' por qué tuvo "miedo" al dejar 'El programa de AR'

Más

“Ponerme el nombre de una perra me da mucha seguridad. Y es mi primera lectora, porque yo, cuando escribo, me escucha”, explicó Huerta a la reportera de El Intermedio, que le preguntó, entre otras cosas, si es cierto que abrir una librería es más difícil que ser ministro. “Sí sí, porque las gestiones que hay que hacer para montar una librería cuestan mucho. En cambio, ser ministro es coger el teléfono y decir ”sí o no“. Y eso cuesta poquito”, afirmó el novelista.

Preguntado por su efímero pasado con ministro de Cultura y Deporte, Huerta dijo que no espera una hipotética llamada de Pedro Sánchez ofreciéndole de nuevo dicha cartera. “Yo no creo que se acuerde”, comentó antes de lanzar dos preguntas al respecto: “¿Habla él de mí? ¿Lee mis novelas Pedro Sánchez?”. “No lo sé, se lo voy a preguntar el día que le vea”, respondió Villas.

“Lo que más me interesa en este momento de mi vida es [saber] si él me ve”, ironizó Máximo Huerta, que lamentó no haber podido realizar los planes que tenía pensados como ministro de Cultura: “Me gustaría haber podido desarrollar todo lo que tenía pensado, porque no se ha llevado a cabo. Pero no llegará ese momento. Me pilla con otra temperatura”.