Latre se convirtió en Juan Carlos I en 'El Hormiguero', y opinó de su otro doble en 'Cristo y Rey'

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes y la de un invitado especial, Carlos Latre, que decidió pasarse por el programa con una imitación del rey emérito que hizo reír a los presentes.

“¿Qué tal por Abu Dabi?, le preguntó Pablo Motos. ”Maravilloso, una fantasía, me he empadronado allí. Así no pago impuestos, como siempre, vamos“, contestó provocando las risas del público.

Tras ello, el presentador aprovechó la ocasión para hablar sobre el comentado traslado de Froilán a Abu Dabi: “¿Le ha contado que ha estado en todos los afters de Madrid?”, le preguntó. “Sí, sí, en casa le llamamos el navajita plateada. Le gustan mucho las noches de bohemia e ilusión”, contestó. “Le eché la bronca por no avisarme. Si a mí de joven me llamaban Juan Carlitros”, añadió.

Motos le preguntó si había visto la serie de Cristo y Rey. “La serie no está mal, pero el que hace de mí no vocaliza”, dijo casi sin pronunciar bien. “Las escenas de sexo mal, yo lo hago con calcetines”, añadió antes de referirse a las secuencias de la ficción con elefantes y rememorar frente a cámara el momento “me he equivocado, no volverá a ocurrir”.

Tras ello, se pronunció sobre la relación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa: “¡Qué poco duran las parejas de hoy en día! Mira, Sofía y yo 60 años, y como el primer día. Cada uno en su casa, y yo en la de todas”.