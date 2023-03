Laura Madrueño celebró su cumpleaños en 'Supervivientes' con 'susto' de Ion Aramendi y otro recuerdo para Lara Álvarez

Supervivientes 2023 no solo celebró este domingo su primera Conexión Honduras de la edición. También celebró el 37 cumpleaños de Laura Madrueño, que por primera vez sopló las velas en Honduras al ser ésta su temporada de debut en el reality. Y claro, Ion Aramendi no desaprovechó la oportunidad de felicitar desde plató a su compañera, aunque dándole un pequeño 'susto' que ella no vio venir.

Porque justo antes de dar paso a Madrueño, el presentador se puso 'serio' para advertir que había pasado “una cosa mucho más grave que me preocupa mucho más”. “Es algo imperdonable...”, siguió el vasco, “...no decirte... ¡Felicidades, que es tu cumpleaños!”. “¡Qué ilusión! ¡Gracias! ¡Qué malo eres!”, dijo la presentadora una vez recuperada de este 'susto' inicial. “Muchísimas felicidades. Qué maravilla que los cumplas en Supervivientes”, añadió Aramendi.

Acto seguido citó a “nuestra querida Lara Álvarez”, como hizo Jorge Javier en el estreno del jueves, para mostrar su apoyo a la recién llegada. “Yo el año pasado fui el nuevo, como tú éste, y para mí fue mi apoyo y me ayudó muchísimo. Yo quiero ser tu Lara de este año, apoyarte y ayudarte en todo lo que necesites para que todavía disfrutemos más de esta aventura juntos”, aseguró el presentador.

“No sabes cuánto te lo agradezco. Además, me acuerdo de ella cada día por todo lo que me ha animado y lo generosa que ha sido conmigo”, respondió Madrueño, que mandó a Lara “toda la energía que tenemos aquí en los Cayos”.