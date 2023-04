La llamada de Belén Esteban a Reino Unido para preguntar, en inglés, por Juan Carlos I: “¿Está buscando a Santa Claus?”

Aunque no esté destinado a su emisión en abierto, Sálvame Naranja Plus, el segmento final de Sálvame destinado a los abonados a Mitele Plus también da momentos tan esperpénticos como los que se pueden ver en Telecinco. Para muestra, la edición de este martes 18, en la que el magacín encargó a Belén Esteban que contactase con el palacio de Buckingham para preguntar por la vista del rey emérito Juan Carlos I a Londres.

Es decir, que lo hiciera en inglés. “No quiero ninguna vocecita detrás de mí”, advertía. Tras recibir las instrucciones de David Valldeperas, la “princesa del pueblo” se dispuso a preguntar sobre “King Charles”. En los primeros intentos, saltaba el contestador oficial, mientras Esteban se enfadaba al no terminar de entender lo que se comunicaba: que la oficina de información estaba ya cerrada.

Ante la tesitura, probaron suerte con el club privado Oswald, donde cenaba el monarca en Londres. “My name... Belén from Spain”, comenzaba diciendo. “TV Sálvame... ¿Me ha colgado?”.

En efecto, habían interrumpido la llamada, por lo que hubo un nuevo intento, donde Belén decidió preguntar, antes que nada, si había alguien que pudiera atenderle en español. No fue así, y Esteban volvió a intentarlo: “I work TV station Spain. Yersterday my King Juan Carlos was here... Le estoy haciendo la picha un lío, espérate”.

“¿Está buscando a Santa Claus?”, preguntó exasperado el trabajador del club, antes de finiquitar la llamada. “¡Santa Clus. Merry Christmas!”, terminó respondiendo la colaboradora entre las risas generalizadas.