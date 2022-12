Lorena Castell cuenta por qué no sospechó de su inocentada a tartazos en TVE

Lorena Castell fue una de las víctimas de la gala Inocente, Inocente que se emitió en La 1 este miércoles 28 de diciembre. Al igual que Blanca Suárez, Tomás Roncero, Pablo López, Ana Belén y Sole Giménez, la ganadora de MasterChef Celebrity 7 sufrió una encerrona de la que no sospechó en ningún momento.

Este jueves, en Zapeando, Castell comentó con sus compañeros de laSexta cómo vivió esta broma que se ejecutó en un evento de catas de chocolate en el que la situación se desmadró por las rencillas de los asistentes, y las tartas acabaron volando de un extremo a otro de la mesa.

La zapeadora reconoce que el acento del italiano con el que habló le resultó extraño, pero la tensión del momento le impidió que sospechara de sus intenciones. Además, como se le pidió que coordinara el acto, creyó que estaba pasando una especie de casting: “Pensé que me estaban haciendo una prueba de presentadora para algo”.

El sketch “se grabó a finales de octubre o principios de noviembre, y como está totalmente descontextualizado de las inocentadas, no sabes que te están gastando una broma”. “Nunca imaginarías que vas a ser la protagonista de una broma de Inocente, Inocente. Yo no tenía interiorizado que me pudiera pasar a mí”, insistió.

De hecho, ni siquiera se le 'encendió la bombilla' cuando los asistentes comenzaron a lanzarse tartas. “Nunca pensé que era una broma. Había algo que me descuadraba, pero, como me pidieron que siguiera y no me preocupara por el pique que había ahí, pues seguí con el casting”.