Lorena Castell lanza un “puñal” a Miki Nadal tras preferir a Patricia Conde en 'Masterchef Celebrity': “¿Tienes miedo?”

Zapeando ha analizado este martes todo lo ocurrido durante la última gala de Masterchef Celebrity. El programa de laSexta celebró el paso a la gran final de Lorena Castell, que se la jugará contra Patricia Conde, Manu Baqueiro y María Escoté.

Santi Alverú quiso recordar lo sucedido en ese mismo plató hace una semana, cuando Quique Peinado quiso poner a Dani Mateo y Miki Nadal en un aprieto, preguntándoles quién preferían que se llevase el triunfo en el talent culinario de TVE. “¿Quién queréis que gane, Lorena o Patricia?”, cuestionó. Tras unos segundos de silencio, Miki Nadal fue el primero en mojarse: “Yo voy con Patricia Conde”. Fue entonces cuando Dani Mateo decidió equilibrar la balanza: “Yo con Lorena Castell”.

Lorena Castell responde a Miki Nadal

Tras repasar las imágenes del momento, Castell, que no estuvo presente durante aquella conversación, pudo reaccionar en directo: “Qué fuerte. A Miki se le está viendo el plumero”, empezó diciendo. “Miki, ¿qué te pasa, que tienes miedo? ¿Piensas que puede ser el único de Zapeando que puede ganar Masterchef? Y si gano, ¿qué?”, le preguntó a Nadal, ausente ayer en el plató.

“¿Por qué no apuestas por mí? Yo apuesto por ti. ¿Y dónde está ese arroz al que me ibas a invitar en Alicante? El verano ya ha pasado...”, soltó la catalana, en un “puñal” al humorista. “Dani yo sé que siempre apuesta por mí, nos conocemos desde hace muchísimo. Si Dani dice que no, lo mato directamente”, acabó bromeando.