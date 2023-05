Luis Tosar se emocionó en 'El camino a casa' al reencontrarse por sorpresa con una persona clave en su vida y su carrera

El camino a casa (laSexta) tuvo este jueves como protagonista a Luis Tosar. El actor recorrió con Albert Espinosa el camino que hacía desde su colegio hasta su casa de la infancia. Concretamente, él y el escritor pasaron por el instituto del primero, donde un joven y rebelde Tosar no tenía claro qué hacer con su vida.

Al menos hasta que Mavisa, su profesora de Literatura, se cruzó en su vida y le condujo hacia la interpretación. Este jueves, 35 años después, ambos se reencontraron. “No sería El camino a casa si no tuviéramos aquí a tu capitana, porque yo creo que sin tu capitana nada sería igual ni tú serías quien eres”, dijo Espinosa antes de que el actor soltara alguna que otra lágrima ante esta sorpresa.

“Siempre digo que tengo la enorme suerte de tenerlo como alumno. A él y a sus amigos. Me realicé con ellos. Mi vida se transformó”, contó la profesora, que recordó una anécdota entre ambos: “Un día nos encontramos y le dije: 'Cree en ti, vas a llegar a Hollywood'. Y bueno, llegaste más lejos. Y lo que te queda”.

“Gracias a alguien muy especial”, respondió el actor. “No, gracias a tu valía”, contestó Mavisa. Y eso que aquel Tosar no lo puso fácil. “Lo ponía a leer y él no quería, se me rebelaba”, comentó la profesora. “Era mi segundo año aquí, esto estaba lleno de chicas y yo quería aprovechar el tiempo”, se excusó, entre risas, el ganador de tres Goyas.