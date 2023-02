Lydia Lozano rectifica en 'Sálvame' tras las críticas por decir “no soy machista ni feminista”

Lydia Lozano tuvo que defenderse en Sálvame tras unas declaraciones en un podcast donde dijo que no era “ni machista, ni feminista”. Una frase con la que no estaban de acuerdo algunos compañeros, como María Patiño, que trató de explicárselo a su compañera, o Laura Fa, que acusó a la periodista de ser machista.

María Patiño se mostró seria desde el inicio del tema. Lo que obligó a Adara González a reunirla con Lydia Lozano para que hablaran de ello. “Eres una mujer que ha luchado, que cree en la igualdad y que defiende las injusticias. Entonces, hay una frase que tú pronuncias de manera incorrecta, y me da rabia que la pronuncies cuando tus hechos no son los mismos”, comenzó comentando María Patiño a su compañera.

“Jamás puedes pronunciar esa frase, que la dijo un día Paula Echevarría, y tuvo que pedir perdón porque realmente tomó conciencia de que la había cagado. En la vida, si eres machista lo dices, pero la otra opción solo es una, la igualdad, y eso es feminismo”, añadió.

Lydia Lozano recapacitó, y tomo conciencia de lo que había dicho: “Soy feminista, pero no soy machista. Porque a mí Laura Fa me llamó machista”, comentó la colaboradora, que se mostró indignada con el ataque de su compañera. “Debería decir por qué soy machista”, añadió. “Que me llamen machista me ralla mogollón. Yo lo defiendo ante todo, porque he luchado por mi igualdad, con lo cual, defiendo la igualdad de las mujeres”, concluyó.