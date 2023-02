Maite Galdeano lanza un mensaje de esperanza a las víctimas de violencia de género: “Tenemos fuerza suficiente”

Pesadilla en El Paraíso 2 finalizó su recorrido por Telecinco con un Debate final que anotó un 7.4% de cuota y 706.000 espectadores. Conducido por Carlos Sobera en lugar de Sandra Barneda, que según ha sabido verTele causó baja por un pequeño catarro, el programa dejó un momento destacado, el de Maite Galdeano mandando un emotivo mensaje a las víctimas de violencia de género.

'Pesadilla en El Paraíso 2' se despidió con el cambio de vida de Borja Estrada y la última metedura de pata de Avilés

Más

La concursante relató en la granja que de joven comenzó una relación basada en el maltrato: “Conocí a quien no tenía que haber conocido”, explicó. “Viví una vida llena de maltratos, de tristeza y mucho sufrimiento. Todo lo que yo ganaba se lo gastaba él en bingos, casinos, etc.”, añadió. “¿Uno se recupera de algo así?”, le preguntó Nagore Robles. “No porque me dejó trastocada”, afirmó, tras lo que contó que empezó a crecerse y a empoderarse. “Eso fueron las tablas que me dieron fuerza para seguir adelante sola”, concluyó.

Tras la emisión del vídeo, Carlos Sobera le quiso preguntar en plató. “Un personaje así te deja anuladísima”, comentó Galdeano, tras lo que admitió que necesitó ayuda psicológica para superarlo. El presentador le pidió después un consejo para todas las personas que puedan encontrarse en la misma situación.

“Que merece la pena arrancar con esa vida totalmente, seguir adelante, que tenemos fuerza más que suficiente y si no podemos hay que ponerse en manos de un profesional para que nos ayude a encarrilar nuestra nueva vida que seguro que es muy bonita y fantástica”, dijo la concursante recibiendo aplausos por ello.