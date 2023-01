Mala suerte histórica en el panel final de 'La Ruleta': “Esto no nos ha pasado en la vida”

La Ruleta de la Suerte ha vivido este martes un hecho insólito en la historia del programa. Después de casi 17 años de emisión ininterrumpida en Antena 3, Jorge Fernández se ha quedado en shock por lo que le ocurrió al concursante que logró pasar al Panel Final del concurso.

Sergio fue el participante clasificado para la prueba definitiva del formato después de acumular en su marcador 2.350 euros. Tras hacer girar la ruleta que determina su posible premio final, el presentador le hizo saber que debía buscar en el panel “tres sinónimos”.

Mala suerte en 'La Ruleta'

En ese momento, el programa descubrió las letras determinadas por el programa cada día contenidas en el panel: R, Y, S, F y, como vocal, la O. El concursante propuso entonces las suyas: T, L, M y, como vocal, la E.

“¡Ninguna!”, exclamó Fernández. “Creo que esto no nos ha pasado en la vida”, añadió estupefacto el presentador. “Estoy haciendo memoria y no recuerdo que un concursante haya dicho sus letras y que no haya aparecido aunque sea una”, prosiguió. “Ya sabía yo que iba a salir en los zappings...”, lamentó Sergio, que pudo haber ganado 4.000 euros más en el caso de haber acertado. 'Pagar', 'abonar' y 'apoquinar' eran las palabras que escondía el panel final.