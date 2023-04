Mamen Mendizabal volvió a 'Más Vale Tarde' entre bromas con sus sustitutos: “Parece que no conozcas el plató”

Mamen Mendizabal preestrena este domingo, para hacer dupla con la esperada entrevista a Yolanda Díaz en Lo de Évole, su nuevo programa Anatomía de..., a cuya presentación asistió verTele y te contamos en esta noticia.

Antes de su debut, la periodista está de gira promocional en la cadena de Atresmedia, y este jueves visitó el plató del que durante tanto tiempo fue su programa, Más Vale Tarde.

Su visita, lógicamente, estuvo marcada por las bromas con sus “sustitutos”. Tanto Cristina Pardo como Iñaki López no perdieron ocasiones de bromear sobre el regreso de su compañera, la primera al pedirle que entrase y decirle “pasa querida, que parece que no conozcas el plató”, a lo que Mendizabal respondió: “Es que este ya no es mi plató, no me atrevo, no sé cuál es mi sitio, no quiero molestar...”.

Iñaki López también ironizó, al ser preguntado por cómo estaban: “Pues aquí estamos, con el programa diario...”, haciendo referencia a cómo ahora Mendizabal ha salido de esa rutina. “Eso no es cierto, porque entonces esa teoría diría que vosotros no pegabais un palo al agua antes”, se defendió la invitada con sarcasmo.