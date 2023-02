María Galiana salta a Antena 3 para declarar su amor por el Betis de Joaquín: “Es como de mi familia”

La penúltima y me voy estrenó este jueves su tercera entrega en Antena 3, con un descenso en audiencias, dedicada al Betis. La docuserie sobre Joaquín Sánchez reunió numerosos testimonios de amor hacia el equipo verdiblanco de parte de personalidades de todo tipo. Entre ellas, la actriz María Galiana, eterna Herminia de Cuéntame.

Joaquín y Susana Saborido recordaron las anécdotas más surrealista de su boda, con la Copa del Rey y Lopera

“Yo quiero al Betis”, comenzó la intérprete, que añadió: “No me siento partícipe de alguien ganador, de alguien grande que me resulte a mí como un elemento para presumir”. “No, en absoluto. Yo simplemente no es que presuma de ser bética, sino que considero que es como algo de mi familia. Algo que me atañe mucho”, concluyó en su declaración de amor hacia el equipo.

Otras caras reconocidas de los medios de comunicación también se unieron a la muestra de cariño, como el presentador de televisión Juan y Medio: “Ha sido un equipo que se ha hecho a sí mismo, y que inspira simpatía, porque yo creo que es gente deportiva, y representa a una masa social que se distingue de otros equipos”.

Antonio Dechent también se unió a la carta de amor del programa: “Yo soy bético desde que tengo uso de razón, porque cuando uno tiene uso de razón, solo puede ser bético”. En la misma línea fueron las declaraciones de Carlos Herrera: “El Betis es una nación, es una forma de interpretar la vida, y luego, además, es un equipo de fútbol”.