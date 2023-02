Martiño Rivas explicó en 'El Hormiguero' su principal “problema” al encarnar a Nacho Vidal

Martiño Rivas y Andrés Velencoso visitaron este lunes El Hormiguero con motivo del estreno de Nacho, la nueva serie de Atresplayer Premium que se podrá ver a partir de este domingo 5 de marzo.

El intérprete de El Internado encarna en esta producción al actor porno Nacho Vidal, por lo que Pablo Motos quiso preguntarle por las dificultades a la hora de interpretar a su personaje, en concreto una: su culo.

El protagonista de la ficción relató que tuvo problemas con el bronceado de esa parte del cuerpo: “En Ibiza la productora y el director, con muy buen criterio, me llevaron a parte y me dijeron: 'Oye, se nota mucho la diferencia [de bronceado], que te dé un poco el sol, y así lo igualas”.

“Pero claro, estábamos en un hotel, y yo tampoco disponía de mucho tiempo. Me hice una especie de tanga, y entonces la marca de este era todavía más evidente”, continuó diciendo. “Así que acabé en un barco donde grabábamos tomando el sol. Íbamos con mucho retraso, yo me quedé dormido, y mi culo al final no tenía manchas, parecía la radio de un pintor”.