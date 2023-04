Miki Nadal responde a Sergio, el concursante de 'MasterChef 11' al que “debe dinero”: “Le está sacando un rédito...”

Sergio Domínguez, concursante de MasterChef 11, sorprendió esta semana al revelar que un viejo conocido del programa, Miki Nadal, le debe dinero.

El aspirante de la presente edición explicó que el cómico, y ganador exaequo de la sexta temporada del Celebrity, se subió a su taxi en una ocasión cuando estaba embarazada su mujer: “Le llevé a su casa. Me iba a pagar, pero se le había olvidado la cartera, se intentó escaquear un poco. Le dije: 'Miki, no te preocupes, no me pagues. Ya me lo darás otro día'”, reveló a Jordi Cruz, antes de lanzar el aviso a cámara en tono jocoso: “¡Me debes 12,50 euros!”.

Por alusiones, el aragonés ha respondido en Zapeando, donde no le ha quedado otra que reconocer que así fue. “Soy un gran usuario del mundo taxi de toda la vida”, comentó. “Hombre, con esos precios yo también los cogería”, apuntó Dani Mateo.

“Son cosas que pasan”

De hecho, Nadal tomaba como excusa de broma que está acostumbrando a perder muchas cosas, como tarjetas, dinero en efectivo o paraguas, en los asientos traseros de los taxis. “Eso alguien me lo tiene que pagar. Ese gremio me debe dinero todavía”. Continuando las chanzas, y ante la insistencia de los compañeros, antes de exclamar: “Le está sacando este tío a los 12,50 un rédito...”.

Ahora bien, luego incluso quiso dejar en buen lugar a Sergio, asegurando que probablemente hubiera dejado a deber una cantidad mayor. “Son cosas que pasan”.