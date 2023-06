Moisés revela la enfermedad que casi le impide participar en 'Pasapalabra': “Lo pasé muy mal”

Moisés lleva, en el momento de escribir estas líneas, 12 programas y más de 8.000 euros acumulados en Pasapalabra. Es, por tanto, el concursante puntero en estos momentos. Aunque como él mismo desveló este miércoles, su presencia en el formato de Antena 3 estuvo a punto de no producirse. La noticia la dio justo antes de enfrentarse a un nuevo 'Rosco', cuando aprovechó para mandar sendos saludos a dos personas muy importantes para él. Dos personas sin las cuáles no estaría ahora jugando en Pasapalabra.

“Quiero mandar saludos a mi médico de cabecera, Gonzalo, que espero verle pronto en los tableros de ajedrez, no en su consulta. Y también me gustaría mandar saludos a mi dermatólogo, el doctor Del Olmo, porque es uno de los principales culpables de que yo esté aquí”, comenzó diciendo Moisés. Acto seguido añadió: “A principios de 2023 tuve un brote muy serio de dermatitis atópica, lo pasé muy mal los primeros meses, y gracias a su tratamiento estoy pudiendo hacer vida normal y, entre otras cosas, haber podido venir aquí. Así que gracias a los dos, que me consta que siguen el programa”.

“Un abrazo enorme para ellos dos”, respondió Roberto Leal mientras el público aplaudía al riojano, que debutó en Pasapalabra el 17 de mayo. O mejor dicho, redebutó, pues ya se dejó ver durante la etapa del programa en Telecinco. La primera vez, en 2014, cuando acumuló 9.000€ en nueve programas. Y la segunda, en 2016, cuando participó en un especial de verano.