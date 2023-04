Niña Pastori desvela a Pablo Motos su 'tierra trágame' con los Grammy: “Me quería dar un tiro o dos”

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Niña Pastori. La cantante visitó el plató de El Hormiguero para promocionar su nuevo disco, que llevará por título Camino. Durante su entrevista, la artista dio las claves de este nuevo proyecto y repasó alguno de los hitos más destacados de su larga carrera musical.

En un momento dado, el presentador enumeró algunos de los premios más importantes que ha recibido la gaditana, entre los cuales constan cuatro Grammy Latinos, siendo la primera española en conseguirlos. Sin embargo, Motos recordó que la andaluza no acudió a la gala en la que fue nominada y premiada por primera vez. “El tema fue horroroso”, empezó apuntando la entrevistada.

“No tenía que haberlo contado”

Niña Pastori contó que su representante le dijo que, en aquel entonces, estos galardones se otorgaban más a guitarristas. Como estaban nominados artistas como Vicente Amigo o Paco de Lucía, la cantante prefirió no asistir. Además, su hija había nacido apenas cinco meses antes y optó por no separarse de ella.

A pesar de eso, pidió consejo a su padre, quien le recomendó que fuese: “Me dijo: 'Si no te lo dan, aplaude al que se lo den'. Pero no fui. Una fan fue la que nos llamó, a las tres de la mañana, enhorabuena, que habéis ganado...”, rememoró la artista. “¡Vaya cagada!”, saltó el presentador sorprendido. “Ha sido muy feo contarlo, no tenía que haberlo contado”, dijo sonrojada la invitada. “Me quería dar un tiro o dos”, bromeó.