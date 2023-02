Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' la llamada del rey Felipe VI para hacerle una petición

Pablo Motos relató en El Hormiguero el momento en el que el rey Felipe VI le llamó por teléfono. Lo hizo bajo la presencia de Miren Ibarguren y Pepa Charro, invitadas al programa para promocionar su última película, La novia de América, que se estrena en cines el próximo 17 de febrero.

“Sí, a mí me llamó el rey de España”, comenzó relatando Pablo Motos frente a unas curiosas hormigas que preguntaron qué rey era: “¿Pero el bueno?”, comentó una de ellas imitando al emérito.

“No, los buenos son los dos, joder”, replicó Pablo Motos, que prosiguió aclarando que era Felipe VI. “Me llamó por la mañana y me dice: 'le llaman de la Casa Real, se pone el rey”, continuó.

“Entonces me dice: 'me gustaría que presentase una cosa de premios para héroes anónimos, no son gente famosa, pero, por ejemplo, es un señor que ha salvado a otro que se iba a ahogar en un río, o un panadero que hace pan para todos los pueblos de alrededor'”, relató.

“Le dije que por supuesto que sí, lo presenté, y hasta aquí la historia”, concluyó, tras ello las invitadas tuvieron que adivinar si era cierta o falsa la historia. Sin dudarlo, ambas dijeron que era verdad, siendo esa la respuesta correcta.

Cabe suponer, que el evento es el celebrado en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde tuvieron lugar las condecoraciones a 41 ciudadanos a los que el Gobierno otorgó la Orden del Mérito Civil en 2019.