Pablo Motos explica después de 17 años por qué siempre va vestido igual en 'El Hormiguero'

El Hormiguero contó en la noche de este miércoles con la visita de Jorge López y Óscar Jaenada con motivo del estreno de la segunda temporada de Operación: Marea negra en Amazon Prime Video. Durante la entrevista, Pablo Motos trató el tema del estilismo, lo que derivó en una confesión personal.

Los intérpretes relataron cómo fue el proceso creativo de sus personajes en la serie y contaron sus experiencias propias. Por ejemplo, Óscar Jaenada llenó a su personaje de tatuajes, mientras que Jorge López comentó que él se involucra mucho con la estética. “Me metí en el estilismo, yo me involucro mucho en la construcción de lo estético”, dijo respecto al papel de Nando.

Tras ello, el presentador hizo referencia a su estilismo como presentador de El Hormiguero. “Yo llevo esto desde que empecé”, dijo agarrando su chaqueta de traje negra. El gesto provocó las risas de los presentes, tras lo que Pablo Motos se aventuró a explicar el porqué: “Hace diecisiete años que llevo esto para no discutir con el realizador del fondo y de no sé qué”. “Entonces digo: 'Voy a ponerme un uniforme y no me lo cambio'”, zanjó.

Después, el programa derivó a la expectación que generan los intérpretes cuando acuden a galas y fiestas, donde sus estilismos se miran con mucho cuidado. Así fue como el programa pasó a hacer una recopilación de los diferentes looks de sus invitados.