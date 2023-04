Pablo Motos relata en 'El Hormiguero' el accidente que lo dejó “sordo y sin habla”: “Me disparé en la cabeza”

Pablo Motos relató en El Hormiguero un escalofriante accidente con armas que vivió en el pasado, y por el que le “arrestaron”.

Lo contó este lunes 24, aprovechando la visita de Ricardo Darín, gracias al juego 'Historias engañosas' de Trancas y Barrancas, en el que los participantes deben hacer pasar una anécdota falsa por una verdadera y viceversa. “¿Alguna vez has manejado un arma?”, le preguntaron las hormigas. “Sí”, declaró rápidamente, y añadió: “Me pegué un tiro en la cabeza”.

“Lo medí, por eso estoy aquí”, explicó a continuación tras dejar en silencio a los presentes. “Fue en la mili y yo me dedicaba a guardar las armas, a cuidarlas y a limpiarlas. Había quedado por la tarde con una chica para dar un paseo”. Fue entonces cuando un grupo vino de las prácticas de tiro, y le dejaron más pistolas para adecentar, pero decidió no limpiar “ninguna”.

“Lo que hacía era: las iba montando para ver que no había ninguna bala, jamás había ninguna bala. Pero me encontré con una que estaba en la recámara”, continuó. “Entonces la monto y me dispara, y me hizo una línea prácticamente invisible”, añadió.

Motos relató que se quedó “sordo de un oído y sin habla. Me llevaron al hospital, estuve como cinco horas sin poder hablar. No oía nada. Al día siguiente me despertaron, y me arrestaron por hacer mal mi trabajo”. Darín concluyó que la historia era verdadera recibiendo la confirmación del presentador.