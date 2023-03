Paco León desvela en 'El Hormiguero' el consejo que le dio Nicolas Cage en su salto a Hollywood

El Hormiguero contó este jueves con la visita de Paco León y Ernesto Alterio con motivo del estreno de Mari(dos), película que protagonizan y que se estrena en cines el próximo 10 de marzo.

Durante su visita , Pablo Motos quiso preguntar a León sobre su salto a Hollywood junto a Nicolas Cage, en la película El insoportable peso del talento descomunal. “Te cogieron sin saber inglés y sin saber conducir en una película de acción donde había que conducir”, comentó el presentador. “Y disparar, sí”, añadió el actor. “Yo miento muy bien, debe ser”, declaró el también director, que explicó cómo logró el papel.

“En Mari(dos) también tenía que conducir. Hacía que conducía, pero no sé muy bien. Y allí [en El insoportable peso...] era disparar, hablar en inglés y hacerme el chungo. Dio el pego, no sé, yo me lo pasé muy bien”, prosiguió. Tras ello, relató el consejo que le dio Cage: “Yo no estaba acostumbrado a disparar en acción, me daba miedo y cerraba los ojos. 'Hostia, esto queda muy raro', decía yo, porque el malo disparando así...”, comentó recreando los gestos.

“Pero es que no lo podía evitar, era un acto reflejo. Y, aparte, te saltaban los casquillos ardiendo en el cuerpo. Entonces [Cage] me dijo: 'Tienes que cerrar el ojo de antemano'. Miras así (entrecerrándolos), y entonces ya no se te cierran”, concluyó con la anécdota recreando la expresión facial.