Un padre por gestación subrogada causa enfado en laSexta al afirmar que “los niños en adopción han sido rechazados”

laSexta Xplica dedicó hueco, en su emisión del pasado sábado 8, a abordar el debate de la gestación subrogada, puesto en primer plano por el caso de Ana Obregón. De la tertulia, eso sí, sobresalió el cuando menos polémico comentario que uno de los invitados realizó.

“Los niños que nacen por gestación subrogada son niños deseados desde el comienzo, mientras que los niños que terminan en un proceso de adopción parten de un rechazo inicial”, argumentó Juan Bastón, padre a través de gestación por sustitución, para defender esta práctica.

Pese al mal encaje de esta visión, lo reiteró. “Los niños que terminan en un proceso de adopción han sido rechazados previamente. Todos los que nacen por gestación subrogada son muy deseados”.

Tania Sánchez responde: “Tampoco hay que faltar al respeto”

Tania Sánchez, presente en el debate, replicó de inmediato, y recordó que “hay muchas circunstancias” por las que un bebé puede ponerse en adopción, “y no todos son por rechazo”. “Hay muchas familias que se han prestado a dar una familia a niños que por circunstancias [no la tenían], así que tampoco hay que faltarles al respeto”, agregó la política, que añadió: “Tú has decidido gastar un dinero para tener un hijo tuyo creado por otra persona”.

En línea con el comentario de la tertuliana, a través de redes sociales proliferaron las críticas a esa visión negativa de la adopción que planteaba el invitado, y que terminó por sobresalir del debate en sí mismo.