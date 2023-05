La parodia viral de 'Polònia' sobre la campaña del PP y Ayuso para el 28-M: “Sigo con ETA y me la pela”

El cierre de la campaña por las elecciones autonómicas y municipales del 28-M se vivió este jueves en Polònia, de TV3, con un sketch sobre la estrategia del Partido Popular con sus menciones a ETA que no ha tardado en convertirse en viral.

'Polònia' convirtió a Bertín Osborne en 'Blanco Palomo' para parodiar el 'EaEa' de España en Eurovisión

Más

En el vídeo, emitido este 25 de mayo, Feijóo (Queco Novell), Almeida (Albert Mèlich), Díaz Ayuso (Lara Díez) y Aznar (David Marcé) cantan su propia versión del Vivo por ella de Andrea Bocelli, titulada Sigo con ETA y centrada en su agenda de campaña.

“Sigo con ETA aunque sé que hace mil años que se fueron. Sigo con ETA que me da votos y popularidad. Sigo con ETA y me la pela”, comienzan cantando los 'populares', dirigidos por Aznar.

“Sigo con ETA yo también, la violencia me da asco. Pero es que nos disgusta más no rascar votos de los vascos” (...) “Sigo con ETA una vez más porque no tengo más propuestas. El PP se va para el zulo si no creen el bulo que vuelve otra vez”, prosiguen.

Para terminar, Aznar aconseja a Almeida para el final de la campaña. “Di que aparece Lucifer si no ganáis las elecciones”. “Pero es mentir”, canta el alcalde. “Lo de ETA también”, le dicen. Almeida sentencia: “Me dejáis mucho más tranquilo sabiendo que estos chanchullos son trolas para ganar votos. Oye, ¿lo del bulo de los sobres en B de quién fue idea? Me parece buenísimo”, pregunta, llevándose una Colleja de Feijóo.