'Pasapalabra' anuncia el abandono sorpresa de su concursante Encarni: “No va a poder continuar”

Pasapalabra ha tenido que decir adiós a una de sus concursantes actuales. Cuando parecía que Encarni y Moisés habían empezado un duelo prometedor en Antena 3, la primera se ha visto obligada a dejar su participación en 'El Rosco' por asuntos personales.

Así lo anunció Roberto Leal al inicio de la entrega de este lunes 22 de mayo, ya sin la presencia de la participante. “Tenemos que contar algo importante, y es que Encarni no va a poder continuar jugando con nosotros. Por motivos personales importantes no va a seguir en Pasapalabra”, anunció el presentador, que confirmó que esa tarde no iba a haber Silla Azul.

Sin entrar en más detalles, el conductor de Atresmedia mandó su cariño a la ya exconcursante y dejó la puerta abierta a volver a recibirla en su plató en otro momento: “Esperamos recuperarla en un futuro y le mandamos un besazo de parte de todo el equipo, ¡te vamos a echar de menos, Encarni! Grandísima concursante, pero al final esto es así. Ha tenido que dejar el programa, y ojalá vuelva”.

La salida sorpresa de Encarni se produce cuando se cumplen dos meses del bote de Rafa Castaño y del punto final a su duelo con Orestes, como hemos analizado. La participante se va después de 27 programas, cuando se estaban sentando las bases de una nueva batalla potencial con su nuevo rival. Se lleva un total de 16.800 euros acumulados.