Paula Echevarría y Miguel Torres hablan de su traje 'imposible' en 'Mask Singer': “Tuve pesadillas”

Mask Singer 3 desenmascaró este miércoles a los 'Alienígenas', la primera máscara doble de la edición española del programa. Bajo la misma se escondían Miguel Torres y Paula Echevarría, que interpretaron Mon Amour, de Aitana y Zoilo, antes de caer eliminados y quitarse por última vez el traje que tan difícil se lo había puesto hasta ese momento.

“El primer ensayo fue horrible. La primera vez pensamos que no íbamos a poder hacerlo. Yo tenía pesadillas por la noche pensando que iba a tener que salir a defender aquel traje. Era imposible”, contó la actriz a Arturo Valls en Detrás de la máscara, el programa donde los desenmascarados comentan su experiencia en el show de Antena 3 .

La de los recién eliminados estuvo condicionada por un traje, larguísimo, apretadísimo y compuesto por una pequeña nave espacial que apenas les permitía moverse. “No teníamos hueco vital, y esto nos creaba mucho más calor, mucha más incomodidad y un poquito, sin ser ninguno de los dos claustrofóbico, de estar en un traje con el que casi no puedes respirar y encima no te puedes ni mover”, añadió Echevarría.

Además, no veían “absolutamente nada” dentro del traje. “Y si intentas ver es peor, porque te marean los redondelitos de la tela”, señaló la actriz durante el primer ensayo, en el que lanzó una petición que acabó reduciendo sus problemas: “La primera prueba de máscara llevaba una triple tela y pedimos que esa tela fuera más liviana, que fuera solo de una capa para poder respirar y poder ver algo”.