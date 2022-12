Pedroche da pistas de sus novenas Campanadas: “Comer las uvas en Antena 3 da suerte”

A falta de dos semanas para despedir el año, Cristina Pedroche continúa con su tradicional ronda de pistas y propósitos sobre el que es el gran acontecimiento anual para la presentadora: las Campanadas de Antena 3.

Pedroche, Chicote, Dani Mateo y Cristina Pardo posan antes de las Campanadas de Antena 3 y laSexta

Preguntada en Zapeando sobre 'spoilers' de su vestido, el gran reclamo de las uvas en los nueve años que lleva presentándolas, Pedroche desvela que el outfit que luce en las fotos promocionales lanzadas este jueves “no tiene nada que ver con el look del 31”, aunque confiesa que “el vestido no está terminado al 100%”.

La presentadora adelanta que en su look habrá “trozos de vestidos y cosas” y da una clave: “A lo mejor no solo se cose”. Una pista que su compañera María Gómez descifra rápido: “¿Eso significa que hay parte del vestido que se va a hacer en directo?”. “Es el año que más cosas pasan, más show. Si normalmente es me quito una capa y tengo el vestido, este año hay más”.

“Es bastante lúdico, pero tiene sentimiento y hay un discurso bonito. Creo que va a gustar”, añade la 'zapeadora', al tiempo que comenta sus expectativas tras liderar con récord las uvas de 2021-2022: “No miro las audiencias. Lo que quiero es que salga bien y que cuando me vaya de la Puerta del Sol, diga 'olé, ha quedado bien'. La gente se ha dado cuenta que se puede comer las uvas en Antena 3 y no se va a negro ni pasa nada, y que da suerte”.