Pepe Rodríguez bromea sobre su choque con Pablo Iglesias en su 'roast' con Jordi Cruz: “No se lo perdono a ese cabrito”

Pepe Rodríguez y Jordi Cruz cambiaron este domingo el plató de MasterChef por el del Roast Battle de Comedy Central. Los jueces del talent culinario de TVE se cruzaron todo tipo de zascas y bromas en su cara a cara en el emblemático programa de humor presentado por Dani Mateo, que también ejerce como jurado junto a Eva Soriano y Vaquero.

“En el camino de Madrid a Toledo, veréis tres puticlubs, una hamburguesería, y al lado el restaurante de Pepe. Allí se pondrán las botas, pero no será de comer... y no será en tu restaurante”, le soltó el catalán a su compañero. “El tuyo es el único restaurante en el que al acabar de cenar pesaba 2 kilos menos”, le respondió con sorna Rodríguez, que bromeó con el elevado precio de sus menús.

Jordi Cruz recuerda a Pepe su choque con Iglesias

Durante su batalla, Jordi Cruz sacó a Pepe Rodríguez su choque con Pablo Iglesias. El pasado mes de febrero, el cocinero criticó en TVE al que fuese líder de Podemos, que le respondió a través de Twitter, definiéndolo como un “cuñado facha”.

“No se lo perdono a ese cabrito. A mí me pueden llamar lo que quieran. Que me llame fascista lo entiendo porque lo soy, ¿pero que me llame cuñado? ¿Cuñado a mí?”, bromeó el cocinero segundos antes de que los jueces del 'roast' proclamaran finalmente a Jordi Cruz ganador del enfrentamiento.