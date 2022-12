'Polònia' convierte a Pablo Motos en un 'Carcastreet Boy':“Yo solo veo tu interior, ¿llevas tanga o culotte?”

En medio de la polémica por el anuncio del Ministerio de Igualdad ante el que Pablo Motos respondió en El Hormiguero, Polònia de TV3 quiso mostrar este jueves 1 su propia visión de lo sucedido con un sketch musical inspirado en los Backstreet Boys.

Pablo Motos, sobre la campaña de Igualdad: "Me han hecho un anuncio, el Ministerio miente"

Saber más

El programa satírico convirtió a Motos, Bertín Osborne, Santiago Abascal y Javier Ortega Smith en los los Carcastreet Boys, una boyband en respuesta al ministerio de Montero. Y precisamente con ellos comentando el spot comienza el vídeo que pudo verse este 1 de diciembre en el prime time de la TV pública de Catalunya.

“¿Os podéis creer esto? ¿Llamarme machista a mí? ¡Será puta!”, dice el doble del presentador de Antena 3. “¡Es que Irene Montero no tiene escrúpulos!”, comenta por su parte el líder de Vox. Junto a ellos aparece Osborne, que defiende a su 'colega': “¡Mira que llamar rancio a Pablo con lo sofisticado que es! Tiene el comedor lleno de obras de arte. Sin ir más lejos, esta”, afirma señalando un calendario erótico de un taller que tiene colgado en la pared.

El vídeo continúa con una versión del hit I Want It That Way, con otra letra: “No soy machista ni feminista. No veo etiquetas, solo tus tetas”, “si le critican sus entrevistas por ir palote, pues ¿por qué ese escote?”, “di por qué queréis tantos derechos. Y por qué ofende hablar de pechos. Yo solo veo tu interior, ¿llevas tanga o culotte?”, son algunos de los nuevos versos de la canción.